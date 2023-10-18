مجلس الشيوخ يدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمته مع انطلاق الجلسة الطارئة قال فيها إن مجلس الشيوخ يتابع، بكل أسى وألم، الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، ذلك الاعتداء الوحشي غير المبرر، والذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

وأضاف خلال كلمته، أن مجلس الشيوخ إذ يدين هذه الحرب، ويعتبرها حرب إبادة جماعية، وتطهير عرقي، تشنها القوات الإسرائيلية على شعب غزة الأعزل المحاصر، خلّفت آلاف الشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ، كما لم ترحم المرضى والجرحى في مستشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة؛ فقتلت وجرحت المئات، مثلما قتلت أطفال مدرسة بحر البقر من قبل.

وتابع: "فضلا عن الدمار الشامل الذي ترتكبه تلك القوات الغازية الغاشمة، المخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، معتمدة على تأييد سافر لا أخلاقي من بعض الدول الغربية".

وقال إن مجلس الشيوخ إذ يجتمع اليوم في أول جلسة طارئة؛ لمناقشة تداعيات تلك الحرب؛ لرفضها ورفض سياسة تهجير أبناء غزة من أرضهم ووطنهم. ويدعو المجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى إدانتها واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقفها ومحاسبة المسئولين عنها، كما يدعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في حماية الشعب الأعزل، وفى حماية الأمن والسلم في هذه المنطقة خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين، ولن ينجو منها أحد.

ويدعوا مجلس الشيوخ المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من مصر والعالم إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية القاسية التي يعيشها أهالي القطاع.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس يدين تلك الحرب، فانه يؤيد ويدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، وتأمين حدود الدولة، ودعم الشعب الفلسطيني.

ودعا مجلس الشيوخ الشعب المصري- بكل طوائفه- إلى التكاتف صفًا واحدًا خلف فخامة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة.