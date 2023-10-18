رئيس مجلس الشيوخ: الحرب على غزة إبادة جماعية وتطهير عرقى للشعب الفلسطينى

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن المجلس يتابع بكل ألم الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن هذا الاعتداء وحشي وغير مبرر ويخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة التاريخية والتي تعتبر سابقة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني على قطاع غزة والتي كان آخرها قصف المستشفى الأهلي المعمداني، أن المجلس يدين هذه الحرب ويعتبرها حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تشنه القوات الإسرائيلية على شعب غزة المحاصر خلفت آلاف الشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ.