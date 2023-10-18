الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مجلس الشيوخ: الحرب على غزة إبادة جماعية وتطهير عرقى للشعب الفلسطينى

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن المجلس يتابع بكل ألم الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن هذا الاعتداء وحشي وغير مبرر ويخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة التاريخية والتي تعتبر سابقة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني على قطاع غزة والتي كان آخرها قصف المستشفى الأهلي المعمداني، أن المجلس يدين هذه الحرب ويعتبرها حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تشنه القوات الإسرائيلية على شعب غزة المحاصر خلفت آلاف الشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ.

مجلس الشيوخ الاعتداء الإسرائيلى الشعب الفلسطيني حرب إبادة تطهير عرقي

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