مجلس الشيوخ يؤيد الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى ودعم الشعب الفلسطينى

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن المجلس يدين تلك الحرب، كما أنه يؤيد ويدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة التاريخية والتي تعتبر سابقة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني على قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف مستشفى الأهلي المعمداني، أن مجلس الشيوخ يدعو الشعب المصري بكل طوائفه إلى التكاتف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة.