مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة عامة حول المدارس التكنولوجية إلى لجنة التعليم

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، طلب المناقشة المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من 20 نائبا، وموجّه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المدارس التكنولوجيـة التطبيقية، وبصفة خاصة خطـة التوسع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعها الجغرافـي، خاصة أن القائم منها حاليا مركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائه.

وكذلك رد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، ورد الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لإعداد درسة بشأنها والعرض على المجلس.

طفرة كبيرة ومجهودات كبيرة تبذل فى ملف التعليم قبل الجامعى

وأشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بما تم في ملف التعليم قبل الجامعي، وقال إن ما حدث طفرة كبيرة وهناك مجهودات كبيرة تبذل وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتنفيذ وزارة التربية والتعليم، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030، وفي ضوء بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة أن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وقدم "دعبس" بعض الحلول لبعض المشاكل التي تواجه التعليم الفني، وذلك من خلال نقاط محددة، أولاها العمل على توزيع كل ما يتعلق بالتعليم الفني، سواء من حيث المدارس أو غيرها، توزيعا عادلا على جميع محافظات الجمهورية، طبقا لعدد السكان وطبيعة المنطقة وعدد المشروعات الصناعية والإنتاجية بها، على أن تواكب المناهج الدراسية طبيعة المنطقة والمشروعات الصناعية بها.

مطالبة بتحمل رجال الأعمال وأصحاب المشروعات مسئوليتهم الاجتماعية

وفي هذا الإطار طالب النائب بتحمل رجال الأعمال وأصحاب المشروعات مسئوليتهم الاجتماعية كما هو في بعض الدول، والتي يتحمل فيها أصحاب المشروعات 80% من المصروفات وتكلفة الطلاب، خاصة الخريج الذي يعمل بتلك المشروعات، على أن تتحمل الدولة 20 بالمائة من المصروفات وتكلفة هذا الخريج.

كما طالب "دعبس" بالعمل على إعداد وتأهيل وتطوير ورفع كفاءة المدرسين للمواد العملية بالتعليم الفني، قائلا: المدرس العملي أقل من المستوى المطلوب، ولا بد من التطوير والتحديث ومسايرة العصر.

كذلك طالب بالعمل على متابعة التقدم التكنولوجي بصفة مستمرة، على أن يتضمن ذلك المناهج الدراسية للتعليم الفني، ليس هذا فقط بل متابعة تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع في المدارس.

كما طالب "دعبس" بالعمل على رفع الموازنة العامة للتعليم الفني من أجل العمل على تحسين الجودة وتميز التعليم الفني.