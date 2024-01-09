الثلاثاء 09 يناير 2024
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سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد رفض طلبين لرفع الحصانة عن عضوين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

وقال رئيس المجلس: «ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء».

ورفض مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، طلب رفع الحصانة عن النائب هشام الحاج على، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، فى دعوى بالتعدى على الأرض الزراعية.

واستعرض الدكتور محمد شوقى، رئيس  لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب هشام الحاج على، عضو مجلس الشيوخ، فى الدعوى المقامة ضده بشأن التعدى على الأرض الزراعية.

وانتهى التقرير برفض الطلب، نظرا لحصوله على براءة سابقة فى تلك الدعوى وتبين كيدية الدعوى.

كما رفض مجلس الشيوخ طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد قطب، لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه، فى دعوى شيكات بدون رصيد.

واستعرض الدكتور محمد شوقى، رئيس  لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ، فى الدعوى المقامة ضده بشأن التوقيع على شيكات بدون رصيد، وانتهى التقرير برفض الطلب.

مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة الحصانة الأرض الزراعية

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