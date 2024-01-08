الإثنين 08 يناير 2024
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سياسي

قانونية "مستقبل وطن": موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية قيادة وشعبًا

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبداللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت عبر التاريخ لم ولن يتغير، قيادة وشعبًا، وإن الدور المصرى ساهم بقوة فى حلحلة القضية على مر التاريخ، من خلال العديد من المبادرات والتدخلات السياسية والعلاقات المصرية الدولية.

دور تاريخي في دعم القضية

وأوضح عبداللطيف أن موقف الدولة المصرية، شعبًا وقيادة، داعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن مصر تقوم بدور تاريخي في دعم القضية بداية من إدراك الدولة المصرية مخططات تهجير سكان قطاع غزة، ورفض الفكرة من الأساس لعدم تصفية القضية، وحشد الرأي العام العالمى لمنع التهجير، حتى لا يتم تفريغ القضية من مضمونها.

عبداللطيف: مصر موقفها واضح برفض تصفية القضية الفلسطينية

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن مصر موقفها واضح برفض تصفية للقضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه إلى الأبد، وأن القيادة السياسية أحبطت عمليات التهجير، وأن الجهود المصرية لم تتوقف عند تجهيز قوافل الإغاثة المصرية وتوجيهها لمعبر رفح، بل تتضمن أيضًا تنسيق كل الجهود الإغاثية الدولية من قبل الجهات الراغبة في إغاثة غزة واستقبال المساعدات الدولية، ومن ثم فإن موقف الدولة المصرية حيال القضية راسخ وثابت لم ولن يتغير إلى الأبد.

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 ما يحدث في غزة وضع مأساوي

وطالب المستشار شعبان رأفت عبداللطيف المجتمع الدولى ممارسة دوره حيال الانتهاكات الصارخة وجرائم الحرب، التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزة، قائلًا إن ما يحدث في غزة وضع مأساوي يعيشه الشعب الفلسطيني من سنوات، ويحدث الآن في ظل الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة؛ حيث استهداف المدنيين، من أجل تهجيرهم وتصفية قضيتهم.

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