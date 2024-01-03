الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أيمن محسب: الحوار على أعتاب مرحلة جديدة أكثر فاعلية وعملية

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحوار على أعتاب مرحلة جديدة أكثر فاعلية وعملية، مشيرا إلى أنه بعد استئناف جلسات الحوار سيتم استكمال مناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها بسبب تعليق الجلسات خلال الانتخابات الرئاسية.

المطالبة بسرعة الانتهاء من توصيات الحوار الخاصة

وقال "محسب"، إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية تتطلب سرعة الانتهاء من توصيات الحوار خاصة المحور الاقتصادي، مشددا على ضرورة أن تراعي المناقشات الأزمات الإقليمية الراهنة والتي تُشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب وضعها في الاعتبار عند المناقشات، كذلك وضع توقعات بشأنها وسيناريوهات لمدى تأثيرها على مصر وآليات التعامل معها.

 

 الحوار الوطني نجح في أن يصبح مظلة وطنية جامعة لكل القوى السياسية

 

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن الحوار الوطني نجح في أن يصبح مظلة وطنية جامعة لكل القوى السياسية والاجتماعية بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة، والخبراء في جميع المجالات، الأمر الذي أثرى المناقشات التي انتهى الكثير منها إلى توصيات بالغة الأهمية، انتهت إلى استخدام رئيس الجمهورية سلطاته الدستورية بالاستجابة لبعضها، فيما أحال باقي التوصيات إلى الجهات المعنية لدراستها، الأمر الذي أضفى مزيدا من الجدية على مجريات الحوار الوطني.

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وشدد النائب أيمن محسب، على وجود إرادة سياسية حقيقية لاستكماله، وهو ما أكدته دعوة الرئيس في أول خطاب له بعد إعلان فوزه بالسباق الرئاسي، حيث دعا لاستكمال الحوار، مؤكدا أنه سيدخل مرحلة أكثر فاعلية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة عودة قوية لجلسات الحوار تتميز بالحماس والزخم، من جميع الأطراف المشاركة، متمنيا أن يتمكن المشاركون من صياغة مخرجات تساهم في تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن البسيط، وتُحدث انفراجة على الصعيد الاقتصادي.

النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب لجنة لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الحوار الوطنى النواب

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