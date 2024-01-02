الثلاثاء 02 يناير 2024
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سياسي

بقانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

مجلس النواب يوافق على 4 تعديلات لنائب التنسيقية محمد إسماعيل

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على أربعة تعديلات مقترحة من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وشهدت الجلسة الموافقة على مقترح "إسماعيل" بتعديل فى المادة (1) بإضافة تعريف جديد لـ"التوسعات المستقبلية" ضمن التعريفات، يشمل الآتي:

التوسعات المستقبلية: "إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع"

أوضح نائب التنسيقية أن فلسفة التعديل أن من حسن الصياغة التشريعية أن يتم جمع التعريفات فى مادة واحدة، حيث إنه تمت الإشارة إلى التوسعات المستقبلية فى مواضع بالمواد 2 و4 و5.

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كما وافق مجلس النواب على تعديل النائب محمد إسماعيل، في المادة 2 بحذف عبارة (المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع).

كما وافق المجلس على التعديل في المادتين 4 و5 بحذف عبارة (المنصوص عليها فى الماده 2 من هذا القانون).

وجاء مبرر التعديل بأن المجلس قد وافق على تعديل النائب محمد إسماعيل، بإضافة تعريف التوسعات المستقبلية فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات.

مجلس النواب النائب محمد إسماعيل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الهيدروجين الاخضر الجلسة الموافقة

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