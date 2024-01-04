الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير المجالس النيابية يُهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

وزير المجالس النيابية
وزير المجالس النيابية يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد

توجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية اليوم الخميس، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب الوزير، عن تهنئته لقداسة البابا وجميع الأخوة المسيحيين شركاء الوطن داعيًا المولي عز وجل أن يعيده على قداسته والأخوة المسيحيين ومصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

مكانة الكنيسة المصرية وتاريخها

وأكد وزير شئون المجالس النيابية، أن وحدة النسيج المصري والتآلف القوي والأصيل بين الشعب تاريخي ومشهود عبر العصور، مُشيرًا إلى أهمية الدور التاريخي للكنيسة المصرية ومكانتها بين كنائس العالم، ودورها الوطني والاجتماعي والإنساني.

نشر ثقافة التسامح والمحبة والتماسك

وأعرب فؤاد عن تقديره للبابا تواضروس الثاني كشخصية مصرية معروفة بمواقفها الوطنية المشرفة، وحريصة على نشر ثقافة التسامح والمحبة والتماسك والترابط بين أبناء الوطن.

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واختتم داعيًا الله أن يحفظ مصر شعبًا وأرضًا وقيادة تحت راية السلام والأمان والرخاء، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد 

وفي وفت سابق،  زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مقر الكاتدرائية في العباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء قرارا باعتبار يوم الأحد 7 يناير، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف الوزارات، والهيئات الحكومية، والشركات العامة والخاصة.

وتقيم الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، غدا الجمعة، احتفالها الرسمي بعيد الميلاد المجيد، وذلك وسط حضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والسياسية، ومندوبين عن رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر، ورئيس الوزراء.

وزير المجالس النيابية يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد
وزير المجالس النيابية يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد
وزير المجالس النيابية يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد
وزير المجالس النيابية يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد
وزير المجالس النيابية يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد
وزير المجالس النيابية يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد
د وزير شؤون المجالس النيابية المقر البابوي بالكاتدرائية بالعباسية البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد غيد

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