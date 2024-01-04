الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"نقل النواب" توصي بتشكيل لجنة لمعاينة نزلة باسوس على الطريق الدائري

لجنة النقل والمواصلات
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد،  خلال اجتماعها اليوم الخميس،  طلبيِّ الإحاطة المقدمين من النائب أحمد بدوي، بشأن عدم صيانة كباري المشاة بمناطق مدينة قها ومركز طوخ بمحافظة القليوبية، وكذلك طلب الإحاطة بشأن تعطل حركة السير على الطريق الدائري عند نزلة باسوس بسبب موقع كارتة النقل.

وقال النائب أحمد بدوي، إنه لا يوجد صيانة لكباري المشاة بمناطق مدينة قها، ومركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث أن هذه الكباري تم إنشائها منذ سنوات عديدة ولم يتم متابعة صيانها.

وطالب النائب أحمد بدوي، بضرورة وضع آليه من أجل رفع كفاءة هذه الكباري، لأن عدم الصيانة سيؤدي إلى كارثة لكل من يمر بطريق مصر - إسكندرية الزراعي.

من جهته، قال محمد أباظة، مدير عام التجديدات بالهيئة العامة للطرق والكباري، إنه تم إخطار المنطقة المركزية بطلب الإحاطة وتم تشكيل لجنة بالفعل وتم طرح عملية صيانة الكباري بتلك المنطقة للمُشاة والسيارات وبانتظار فتح الاعتماد المالي خلال شهر.

تشكيل لجنة فنية

من جهته، أكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى يمثل فيها مسؤولي المحافظة، والإدارة العامة للمرور، ويُدعي إليها النائب أحمد بدوي، مقدم طلب الإحاطة وعدد من نواب المحافظة للاتفاق على الأعمال المطلوبة وتحديد جدول زمني لتنفيذها مع إخطار لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بموعد المعاينه ونتائجها حتى تتمكن اللجنة من المتابعة.

وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني، قال النائب أحمد بدوي، إن الدولة المصرية تقوم بتطوير وتوسعة كل الطرق الرئيسية ومن ضمنها الطريق الدائري الذي تم توسعته، مما ساعد على تيسير الحركة إلا أن الطريق يتوقف يوميًا بالساعات بسبب كارثة النقل أمام باسوس، على الطريق الدائري في نطاق محافظة القليوبية، ولا نبالغ عندما نؤكد أن الطريق قد يتوقف بالساعات.

وطالب النائب أحمد بدوي، بضرورة وضع آليه لنقلها إلى مكان آخر حتى لا يعرقل الحركة المرورية.

من جهته، قال إيهاب عبدالظاهر، مدير إدارة الموازين بالهيئة العامة للطرق والكباري، إنه سيتم إزالة كمين باسوس في التوسعات المقبلة.

وأوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنه برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب أحمد بدوي، مقدم طلب الإحاطة، وبحضور من يرغب من نوّاب القليوبية الأسبوع المقبل لمعرفة أسباب تعطل الطريق الدائري في هذه المنطقة.

لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب النائب علاء عابد النائب أحمد بدوي مدينة قها القليوبية الطريق الدائري نزلة باسوس

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