مصلحة الضرائب لـ"النواب": المتأخرات الضريبية قيمتها تتجاوز 347 مليار جنيه

كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، عن أن إجمالي المتأخرات الضريبية بلغ ٣٤٧.٦ مليار جنيه.

وقال ردًا على سؤال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم بشأن وضع المتأخرات الضريبية، إن متأخرات ضريبة الدخل تبلغ ٢٩٦.٣ مليار جنيه.

ولفت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي يناقش الحساب الختامي للمصلحة للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، إلى أن متأخرات القيمة المضافة بلغت ٨٧.٣ مليار جنيه، موضحًا أن هذه الأرقام حتى يونيو ٢٠٢٣.

وردًا على استفسارات سالم بشأن المتأخرات المتنازع عليها، قال فؤاد "المتنازع عليه ٢٩٦.٣ مليار جنيه، وغير المتنازع عليه ٥١.٢ مليار جنيه".