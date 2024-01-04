"نقل النواب" تناقش عدة طلبات إحاطة خلال اجتماعها اليوم

تواصل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب المتعلقة بملف النقل في عدد من المحافظات.

وتنظر اللجنة طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات وتقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى الذي تم إقراره بالجلسة العامة للمجلس بتنفيذ وإنشاء محطة مترو جديدة بين محطتي المرج وعزبة النخل.

كما تناقش اللجنة طلبان بشأن الحاجة الضرورية لتحويل محطة عزبة النخل إلى محطة علوية لتفادى التكدس والازدحام الذي تسببه المحطة، وآخر بشأن الحاجة الضرورية إلى تحويل العديد من مواقف السيارات العشوائية بحي المرج إلى مواقف سرفيس مقننة.

كما تستعرض اللجنة طلبًا بشأن عدم صيانة كباري المشاة بمناطق مدينة قها ومركز طوخ بمحافظة القليوبية، كذلك طلب بشأن تعطل حركة السير على الطريق الدائري عند نزلة باسوس بسبب موقع كارتة النقل، كما تنظر طلبًا بشأن عدم تنفيذ سلالم كهربائية بمحطة مترو شبرا الخيمة أسوة بباقي محطات خطوط المترو الثلاثة.