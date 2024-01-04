الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الخارجية" للبرلمان: تقارير دورية للرئيس بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان  بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بالسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، مساء أمس الأربعاء، لمناقشة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأكد رضوان في مستهل اللقاء، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات شديدة الأهمية، واللقاءات مع منظمات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية تكشف عن استشعارهم وجود نقلة في مجال حقوق الإنسان بمصر.

وقال السفير خالد البقلي، إن هناك ثلاثة مسارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في التطوير المؤسسي، والجانب التشريعي، والتثقيف والتوعية وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن هناك وعيًا بأهمية الاستراتيجية ويتم إرسال تقارير دورية للرئيس حول خطوات التنفيذ.

وفيما يخص الجانب التشريعي، أكد البقلي أهمية السلطة التشريعية والتي هي المنوط بها التشريع اللازم من أجل إنفاذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأن قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة كان أحد القوانين الهامة التي تم العمل عليها داخل الأمانة في ضوء الالتزامات الدستورية، وصدّق عليه الرئيس مؤخرًا بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلى تعديلات قانون الجنسية والذي حقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

وأضاف البقلي أن هناك عددًا آخر من التشريعات الهامة التي تمس المجتمع، سيتم العمل عليها مع مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

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