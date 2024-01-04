الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الضرائب": 107% زيادة فى الحصيلة بحساب ختامى 2022 - 2023

رشا عبد العال
رشا عبد العال

قالت رشا عبدالعال، المكلفة بتسيير أعمال رئيس مصلحة الضرائب، إن الحساب الختامي لمصلحة الضرائب للعام المالي 2022 - 2023، شهد معدلات نمو كانت على غير المتوقع، وهذا يؤكد حجم الجهود المبذولة. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الخميس؛ لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022 - 2023 مصلحة الضرائب - مصلحة الجمارك - مصلحة الضرائب العقارية - قطاع التمويل بوزارة المالية.

ولفتت إلى أن المستهدف كان تريليونًا و67 مليون جنيه، تم تحقيق زيادة عن المستهدف بواقع 120% عن الحساب الختامي للعام المالي 2021 - 2022، وزيادة بلغت 107% عن المستهدف لختامي 2022 - 2023، حيث تم تحقيق تريليون و139 مليون، مشيرة إلى تحقيق معظم المستهدفات المالية فى موازنة استثنائية، رغم كل الآثار على الاقتصاد المصري الناتجة عن التحديات الاقتصادية والأوضاع العالمية.

دور الفاتورة الإلكترونية في زيادة الحصيلة الضريبية

 

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن هناك عددًا من الإجراءات التى كان لها دور كبير فى زيادة معدلات النمو، منها على سبيل المثال لا الحصر، القيمة المضافة التي شهدت في ختامي 22 - 23، 478 مليار جنيه، بزيادة عن حساب ختامي 2021 - 2022 بلغت 120%.

ونوهت بأن الفاتورة الإلكترونية كان لها دور كبير في زيادة الحصيلة الضريبية، وبدأت الفاتورة في تحقيق الهدف الرئيسى منها المتمثل في حصر الاقتصاد الموازى لتحقيق العدالة الضريبية، وبعد التعامل بها أصبح لدينا 900 مليون وثيقة إلكترونية موجودة فى قواعد البيانات بخصوص الفاتورة الإلكترونية.

مصلحة الضرائب المصرية الضرائب رشا عبد العال الحساب الختامي

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