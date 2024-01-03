الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"النواب" يناقش خطة الحكومة للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء، برئاسة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب صقر عبدالفتاح مجدي ملك، بشأن ضرورة وضع خطة واضحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محصول القمح، وتوفير التقاوي المنتقاة للزراع وإعلان سعر استرشادي مناسب لتوريده قبل مواسم الزراعة للتوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية المحصولية.

وطالب النواب بضرورة تحفيز المزارعين لزراعة القمح، من خلال زيادة السعر الاسترشادي ما يؤدى لزيادة المساحات المنزرعة لمحصول القمح.

وأشار النائب مجدى ملك إلي تراجع مساحات زراعة القمح هذا العام عن العام الماضي، مشيرا إلي ضرورة زيادة السعر الاسترشادي الذى  يشجع المزارعين.

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وقال النائب صقر عبدالفتاح إن تراجع مساحات زراعة القمح يؤدى بدوره إلي زيادة الحاجة إلي العملة الأجنبية في استيراد كميات كبيرة من القمح.

وشدد على ضرورة زيادة الإنتاجية في محصول القمح تقليلًا للفجوة الغذائية، وذلك ببحث ودراسة الوسائل العلمية التى تساعد علي زيادة حجم الإنتاج، من خلال استنباط أصناف تضاعف الإنتاج.

من جانبه، قال د.عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: تم توفير تقاوي منتقاة تكفي المساحات المنزرعة من محصول القمح على مستوي الجمهورية، كما تم تحرير عقود سنوية لمواجهة العجز في الكادر الوظيفي للمهندسين الزراعيين بقطاع الإرشاد الزراعي وكذلك الجمعيات.

وأكد على التنبؤ بالزيادة الانتاجية لمحصول القمح هذا العام بزيادة تتخطي العام الماضي.

وأوضح مصطفى إسماعيل وكيل وزارة هيئة السلع التموينية على وجود تنسيق كامل بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وأنه تم الإعلان عن السعر الاسترشادي وفقًا لتوصيات مجلس الوزراء وأن يتم الإعلان عنه قبل موسم الزراعة.

وتابع: "لا مانع في زيادة سعر الضمان بما يتماشى مع الأسعار العالمية".

لجنة الزراعة والري مجلس النواب طلبات الإحاطة مجدي ملك المحاصيل الاستراتيجية القمح

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