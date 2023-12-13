"زراعة النواب": الانتخابات الرئاسية أظهرت المعدن الحقيقي للشعب المصري

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام الماضية، كشفت مجددًا عن المعدن الحقيقي للشعب المصري.

وأضاف الحصري، في تصريحات له اليوم: "تفقدت أغلب اللجان بمحافظة الدقهلية وتقابلت مع كل أطياف المجتمع خلال أيام الانتخابات، وخرجت بحقيقة دامغة وهي أن الشعب المصري شعب واع جدًا ويعرف قيمة وطنه ويظهر معدنه الحقيقي في أوقات الشدة والأزمات ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تهزمه أو تتلاعب به أوبمقدراته".

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: "الشعب المصري، شعب يفعل ما يريد في الوقت الذي يريده دون إملاءات من أحد وليس عليه وصاية من أحد سوى الضمير والحس الوطني".

وأكد النائب هشام الحصري، أن كثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت رسالة قوية للمغرضين والمشككين، ورسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطف خلف الدولة ومؤسساتها وقيادتها السياسية في مواجهة التحديات الخارجية، وبهدف استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية على أرض الواقع.