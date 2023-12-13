الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة النواب": الانتخابات الرئاسية أظهرت المعدن الحقيقي للشعب المصري

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام الماضية، كشفت مجددًا عن المعدن الحقيقي للشعب المصري.

وأضاف الحصري، في تصريحات له اليوم: "تفقدت أغلب اللجان بمحافظة الدقهلية وتقابلت مع كل أطياف المجتمع خلال أيام الانتخابات، وخرجت بحقيقة دامغة وهي أن الشعب المصري شعب واع جدًا ويعرف قيمة وطنه ويظهر معدنه الحقيقي في أوقات الشدة والأزمات ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تهزمه أو تتلاعب به أوبمقدراته".

txt

فودة: نجحنا في بناء الوعي بجنوب سيناء وحققنا ملحمة في نجاح الانتخابات

txt

الهيئة الوطنية للانتخابات تبدأ فى تلقى محاضر اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: "الشعب المصري، شعب يفعل ما يريد في الوقت الذي يريده دون إملاءات من أحد وليس عليه وصاية من أحد سوى الضمير والحس الوطني".

وأكد النائب هشام الحصري، أن كثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت رسالة قوية للمغرضين والمشككين، ورسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطف خلف الدولة ومؤسساتها وقيادتها السياسية في مواجهة التحديات الخارجية، وبهدف استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية على أرض الواقع.

رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مجلس النواب الانتخابات الرئاسية بمحافظة الدقهلية أيام الإنتخابات

مواد متعلقة

عضو بـ"الشيوخ": الانتخابات الرئاسية أفرزت واقعًا جديدًا عنوانه الأمل

وكيل أول النواب يكشف عن 5 حقائق فى الانتخابات الرئاسية

دفاع النواب: شكر وتقدير للداخلية على دورها فى خروج الانتخابات بما يليق بالجمهورية الجديدة

رئيس شباب النواب يشارك في أطول مسيرة انتخابية ببورسعيد

"صحة الشيوخ": خروج ملايين المصريين للتصويت بانتخابات الرئاسة يؤكد أن دولة يونيو باقية

علاء قريطم: 45% مشاركة فى الانتخابات الرئاسية يؤكد وعى المصريين ورسالة للعالم

النائبة رغدة نجاتى: نسب مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية مشهد يدعو للفخر

"الجبلاوى" يتفقد الانتخابات فى قنا ويشيد بإقبال الناخبين على مراكز الاقتراع

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

خسائر مروعة.. "نيويورك تايمز" تكشف مفاجأة بشأن قتلى الجيش الإسرائيلى فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك