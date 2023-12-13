الهيئة الوطنية للانتخابات تبدأ فى تلقى محاضر اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت في تلقي محاضر اللجان العامة المتضمنة جمع أصوات الناخبين، وكذا أوراق العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت داخل البلاد على مدى 3 أيام.

الحصر العددى وجمع الأصوات الواردة

وقال مصدر مسئول بالهيئة الوطنية للانتخابات -في تصريح لـ"أ ش أ" إن اللجان الانتخابية العامة، المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية التي أدلى أمامها الناخبون بأصواتهم، انتهت جميعها من أعمال الحصر العددي وجمع الأصوات الواردة في محاضر اللجان الفرعية.

وأضاف المصدر أن الهيئة تضطلع بدورها نحو مراجعة كافة أوراق العملية الانتخابية ومحاضر فرز الأصوات، وإنجاز أعمال تجميع الأصوات من واقع محاضر اللجان العامة، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية الرسمية يوم الإثنين المقبل.

وأعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسب التصويت في الانتخابات الرئاسية، تجاوزت 45% وذلك من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم - إن الهيئة رصدت إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين، في مختلف محافظات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن عددًا من لجان الاقتراع نفدت بها بطاقات التصويت، وهو الأمر الذي قامت معه الهيئة بالتوجيه بتدعيمها بمزيد من البطاقات.

وأشار المستشار بنداري إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ويسير رغم الإقبال الكبير والكثافة العالية، من جانب الناخبين ما استدعى دعم لجان ومراكز انتخابية بمزيد من صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت.

وقال المستشار بنداري، إن هذه الكثافة التي تستمر لليوم الثاني من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، غير مسبوقة وفاقت كل توقع، ما استدعى تغيير الهيئة الوطنية للانتخابات لاستراتيجيتها في التعامل مع تلك الكثافات؛ ضمانًا للتيسير على المواطنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اختيار من يمثلهم لقيادة الوطن رئيسًا للجمهورية.

وثمّن المستشار أحمد بنداري، وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الانتخابي، ومشاركتهم الكثيفة في عملية الاقتراع، مؤكدًا أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، مستمرون في أداء واجبهم الوطني في الإشراف على العملية الانتخابية، رغم هذه الكثافة غير المسبوقة.

وأجرى المستشار بنداري، اتصالات من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من رؤساء لجان المتابعة واللجان العامة المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية، في عدد من محافظات الجمهورية، للوقوف منهم على مجريات العملية الانتخابية، حيث أكدوا جميعًا انتظام العملية الانتخابية، ووجود إقبال كبير على التصويت.

واستعرض مدير الجهاز التنفيذي عددًا من الشكاوى الملاحظات التي تلقتها الهيئة الوطنية للانتخابات إزاء العملية الانتخابية، ومن بينها قيام رئيس إحدى لجان الاقتراع المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بتغيير مقر اللجنة داخل المركز الانتخابي لتصبح في طابق علوي بدلًا من الطابق الأرضي على نحو صعب عملية الاقتراع بالنسبة لكبار السن على وجه الخصوص، وهو الأمر الذي تدخلت معه الهيئة والتي أصدرت توجيهًا بإعادة مقر اللجنة الفرعية إلى الطابق الأرضي.

وأشار إلى تلقي الهيئة ما يفيد بأن بعض اللجان في منطقة مرسى علم انقطع عنها التيار الكهربائي نتيجة الأمطار الشديدة، حيث قامت الهيئة بالتواصل مع الجهات المعنية لتوفير مولد بشكل عاجل لإعادة التغذية الكهربائية إلى المراكز الانتخابية.

وأضاف أن غرفة العمليات تلقت عددًا من الشكاوى تفيد بأن رئيس إحدى لجان الاقتراع الفرعية لم يقبل بأن تتم عملية التصويت بموجب بطاقة الرقم القومي غير السارية، ما استدعى تدخل الهيئة وتوجيهه بأن عدم سريان البطاقة لا يحول دون حق الإدلاء بالصوت.