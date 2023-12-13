الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة البحر الأحمر: لم نسجل أى حالات تعد على أملاك الدولة طوال أيام الانتخابات

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

قال مصدر بمحافظة البحر الأحمر إن الأجهزة المحلية لم تسجل أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة طوال أيام الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الجهات والإدارات المختصة بالوحدات المحلية التابعة للمحافظة في مدنها السبعة كانت تقوم بحملاتها طوال أيام الانتخابات، ولم ترصد أي حالات تعدٍ طوال تلك الفترة.

وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر كلف بضرورة تنظيم حملات حتي لا يتم استغلال تلك الفترة في التعدى على ممتلكات الدولة، لافتًا إلى أنه كانت هناك سيطرة كاملة على رصد حالات التعدى، والتي لم تتجاوز سوي حالات إشغال لا تُذكر، وتم التعامل الفوري طوال أيام الانتخابات من قبل الجهات المختصة.

وكشف المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن رؤساء المدن ورؤساء الأحياء المختلفة كانوا يتابعون بشكل مستمر أعمال أحيائهم من خلال مسئولي الإدارات المعنية بشكل لحظي، لافتًا إلى أن محافظة البحر الأحمر كانت من بين أقل المحافظات التي تتم بها حالات تعدٍ على مدار الفترات السابقة.

الانتخابات الرئاسية حالات تعد محافظ البحر الأحمر ممتلكات الدولة صحة البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر

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