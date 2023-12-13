بمشاركة 65 دولة.. شرم الشيخ تستضيف مسابقة "ميس إنتركونتيننتال"

تستضيف مدينة شرم الشيخ مسابقة ملكة جمال العالم "ميس إنتركونتيننتال" في دورتها الواحد وخمسين والتي تقام في مجموعة فنادق ومنتجعات سياحية كبرى بشرم الشيخ بمشاركة 65 متسابقة تمثل جميع دول العالم، وتستمر فعالياتها حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري بغرض تنشيط السياحة في المدن السياحية المصرية، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة.

وأكد سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنادق السياحية المنظمة، أن فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم تقام على شواطئ المنتجعات السياحية الكبرى في شرم الشيخ؛ للإعلان عن لقب ملكة جمال العالم “ميس إنتركونتيننتال” بحفل ضخم يروج للسياحة في مصر ومدنها وستعلن في نهايته الفائزة بحضور عدد من مشاهير العالم ووكالات الأنباء العالمية، ومجلات وصحف ومواقع عالمية كبرى.

وتابع العتيق، أن المسابقة تهدف لتنشيط السياحة في المدن السياحية المصرية، موضحًا أن فعاليات المسابقة تشمل فقرات متنوعة ومسابقات ثقافية وعروض أزياء مختلفة، ومسابقات مواهب وقياسات الوزن والطول، وإجادة اللغات بالإضافة إلى تنظيم عدة رحلات وجولات لزيارة المعالم السياحية والأثرية وذلك في إطار الترويج السياحي لمصر.

مسابقة ملكات الجمال بشرم الشيخ