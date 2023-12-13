الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس كتلة الحوار: الدولة نالت الامتياز فى كيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

أكد الدكتور باسل عادل ، رئيس كتلة الحوار، أن الدولة نالت الامتياز في كيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن عدد المواطنين الذين كان يحق لهم التصويت يصل إلى 67 مليونًا، وهو ما يوازي عدد سكان دول بأكملها في المنطقة.

وأضاف، خلال لقائه على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن حضور الهيئة الوطنية للانتخابات كان مكثفًا، من خلال سرعة إصدار البيانات وعقد المؤتمرات الصحفية، ما بعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن العملية الانتخابية حيوية.

ولفت إلى أن الإعلان الواضح للمعلومات ومطابقتها للواقع زاد من شفافية العملية الانتخابية وثقة المواطنين فيها، منوهًا بأن الجهات الأمنية كانت حاضرة في المشهد الانتخابي للتأمين وليس التوجيه، وهو مسار جيد جدًا.

 وأوضح الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أنه لم يرَ مُطلقًا أي توجيهات حكومية في المشهد الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وكانت حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كل لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وضمت قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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