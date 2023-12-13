رئيس كتلة الحوار: الإقبال على التصويت بالانتخابات الرئاسية غير مسبوق

قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، أن الانتخابات الرئاسية، تمثل مناسبة سياسية مُبجهة، لافتًا إلى أن الإقبال على التصويت كان غير مسبوق.

وأضاف "عادل"، خلال لقائه مع برنامج صباح الخير يا مصر، والمذُاع علة القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الماكينة الانتخابية للأحزاب المدنية نشطت بعد طول انتظار، بعدما كان كان هذا الأمر حكرا على الأحزاب الإسلامية، موضحًا أن الأحزاب أصبح لها ماكينة حشد منظمة، وهو أمر متميز على صعيد العمل السياسي.

ولفت إلى أن إقبال المواطنين على الانتخابات نابع من إحساسهم بالخطر الشديد على الأمن القومي والكرامة الوطنية، مشيرًا إلى التهاب الأوضاع على الحدود الشرقية، أسوة بالأوضاع على الحدود الغربية والجنوبية، وأن الشعب شعر أنه في لحظة وعي متعلقة بأن أمن الوطن في خطر.