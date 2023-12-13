الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأمير": لدينا العديد من متابعينا أكدوا على حرص وتعاون القضاة مع ذوى الإعاقة

الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين الأمير

قال الدكتور حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس لديه من المتابعين الذين أكدوا على حرص وتعاون القضاة مع ذوي الإعاقة، خلال عملية التصويت على انتخابات رئيس الجمهورية، والتي انعقدت على مدار ثلاثة أيام الماضية.

وأضاف المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن ذوي الإعاقة أثبتوا وعيهم ببلدهم وخوفهم عليها، وردوا لها الجميل طبقًا للاستحقاقات التي حصلوا عليها الفترة الماضية.

وأكد المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن جلسات التوعية للمجلس مع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الماضية أثمرت عن وجودهم بكثافة أمام لجان الانتخابات الرئاسية 2024، لافتًا إلى أنه يمكن رفع شعار للانتخابات الرئاسية الحالية أننا أمام انتخابات مهيئة وميسرة، وهذا طبقًا للتعاون بين المجلس القومي لذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات.

وضمت قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم. 

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