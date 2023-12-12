باليوم الثالث.. السيدات يتصدرن المشهد فى الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

حرص عدد كبير من السيدات على المشاركة في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024، للإدلاء بأصواتهن داخل اللجان والمقار الانتخابية على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، لانتخابات رئيس الجمهورية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الدقهلية 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبًا، و1،119 مغترب، وتضم محافظة الدقهلية 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرًا انتخابيًا.

مصر تنتخب

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، بجانب توفير كل الإجراءات الصحية واللوجستية التى تساعد كبار السن وذلك على كل المستويات.

