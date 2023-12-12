أستاذ علوم سياسية: الإقبال الكثيف على اللجان الانتخابية يدل على وعي المواطن

أكد الدكتور هيثم عمران أستاذ العلوم السياسية لجامعة السويس، أن إقبال المواطنين الكثيف على اللجان الانتخابية للمشاركة في عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية، يدل على وعي المواطن بأهمية مشاركته لاختيار رئيسه القادم.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية لجامعة السويس، خلال لقائه على القناة الأولى، أثناء متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، باليوم الثالث والأخير، المواطنين عازمون على خروج الانتخابات فى أفضل صورة لنوجه رسالة للعالم أننا شعب متحضر يختاررئيسه بإرادته.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.