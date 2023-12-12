الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الإقبال الكثيف على اللجان الانتخابية يدل على وعي المواطن

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أكد  الدكتور هيثم عمران أستاذ العلوم السياسية لجامعة السويس، أن إقبال المواطنين الكثيف على اللجان الانتخابية  للمشاركة في عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية، يدل على وعي المواطن بأهمية مشاركته لاختيار رئيسه القادم.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية لجامعة السويس، خلال لقائه على القناة الأولى، أثناء متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، باليوم الثالث والأخير، المواطنين عازمون على خروج الانتخابات فى أفضل صورة لنوجه رسالة للعالم أننا شعب متحضر يختاررئيسه بإرادته.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

مواد متعلقة

مسيرة بأشمون فى المنوفية لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

رئيس اللجنة العامة ثان طنطا: لا توجد أي معوقات خلال سير العملية الانتخابية

إقبال كبير من السيدات والمشايخ على لجان العريش لانتخاب رئيس الجمهورية

لليوم الثالث.. توافد الناخبين أمام لجان الإسماعيلية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

رئيس لجنة كفر الشيخ: لم نرصد أي شكاوى بالانتخابات الرئاسية لليوم الثالث

المصريين الأحرار: المشهد المشرف أمام اللجان رد لما قامت به الدولة خلال 9 سنوات

ميناء السخنة بالسويس يستقبل الوافدين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

"القناة الأولى": إقبال المواطنين على لجان الانتخابات بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

كيف استقبل ياسين بونو خبر فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى فى إفريقيا؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟