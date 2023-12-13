"بقلوب تنبض بحب الوطن".. المصريون يسطرون ملحمة وطنية فى الانتخابات الرئاسية

سطر الملايين من المصريين، ملحمة وطنية جديدة في حب مصر، بالمشاركة الكثيفة في أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهدت لجان التصويت حضورًا طاغيًا وطوابير من كافة فئات المجتمع بخاصة من السيدات والشباب وكبار السن للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز المشاهد في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تمثلت في اصطفاف طوابير عريضة من المواطنين، أمام مقار التصويت في المحافظات المختلفة، للمشاركة والإدلاء بصوتهم في اختيار رئيس الجمهورية.

وأيضًا حرص الناخبون على حمل الأعلام المصرية أمام مقار التصويت، ليكون مشهدًا حضاريًا يبرز حب المصريين للوطن وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، وانتشار قوات الأمن أمام اللجان لتنظيم العملية الانتخابية.

انتخابات الرئاسية 2024

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر، وتبدأ مدة ولاية المرشح الفائز يوم 3 أبريل 2024.