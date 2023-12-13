الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب المصريين الأحرار: مشاركة متميزة من «سيدات مصر» فى انتخابات الرئاسة 2024

عصام خليل
عصام خليل

أشاد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بالحدث العظيم الذي تعيشه مصر ونسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وغير المسبوق في تاريخ مصر ولا تاريخ الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن  المرأة المصرية بطلة المشهد الانتخابي، التى لها دور فاعل وفعال ودائمًا تتصدر المشهد على مدار الانتخابات الرئاسية السابقة، ولكن هذه المرة هناك تميز واختلاف في المشهد ككل والشعب المصري وجميع الأطياف.

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن المشهد كله رد جميل وعرفان عن التنمية التي حدثت في التسع سنوات الماضية. 

نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر، وتبدأ مدة ولاية المرشح الفائز يوم 3 أبريل 2024.

 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

المؤشرات الأولية للجان العامة: منافسة شديدة بين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثانى

محمد فايز فرحات يتحدث عن الإقبال الكبير على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

محمد فايز فرحات: الإقبال على الانتخابات الرئاسية يعكس حالة الوعي لدى الشعب

مسيرة لطلاب جامعة بنى سويف للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

حماة الوطن يقود مسيرة فى بنى سويف للحث على المشاركة بالانتخابات

رئيس حزب الريادة: كثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمثابة دعم لقرارت الدولة

مسيرة "حياة كريمة" في كفر الشيخ تحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

مسيرة نسائية لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية بكفرالشيخ

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

تحقيقات موسعة في وفاة طالبة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك