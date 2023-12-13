رئيس حزب المصريين الأحرار: مشاركة متميزة من «سيدات مصر» فى انتخابات الرئاسة 2024

أشاد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بالحدث العظيم الذي تعيشه مصر ونسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وغير المسبوق في تاريخ مصر ولا تاريخ الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة المصرية بطلة المشهد الانتخابي، التى لها دور فاعل وفعال ودائمًا تتصدر المشهد على مدار الانتخابات الرئاسية السابقة، ولكن هذه المرة هناك تميز واختلاف في المشهد ككل والشعب المصري وجميع الأطياف.

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن المشهد كله رد جميل وعرفان عن التنمية التي حدثت في التسع سنوات الماضية.

نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر، وتبدأ مدة ولاية المرشح الفائز يوم 3 أبريل 2024.