المؤشرات الأولية للجان العامة: منافسة شديدة بين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثانى
أعلنت المؤشرات الأولية للحصر العددي للجان العامة عن أن المنافسة شديدة بين المرشحين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثاني بالانتخابات الرئاسية، بحسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.
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