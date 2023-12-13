الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فودة: نجحنا في بناء الوعي بجنوب سيناء وحققنا ملحمة في نجاح الانتخابات

فودة
فودة

ترأس اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء جلسة المتابعة الدورية اليوم، والتي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وأشاد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالإعداد والتنظيم الجيد للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ موجهًا الشكر لكل الجهات المشاركة في هذه الملحمة مؤكدا ان هذه الانتخابات كانت دليل على نضج ووعي المصريين.

تم خلال مؤتمر المتابعة عرض موقف الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023 / 2024.

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كما تابع المحافظ موقف إنشاء عدد خمس ميادين بمدينة شرم الشيخ،  وهي ميدان دلتا شرم، ميدان المحكمة، ميدان العلم نور ميدان مجلس المدينة الجديد، ميدان عامل النظافة مشددا على سرعة الانتهاء من الميادين الخمسة لتظهر المدينة بالصورة المثلى.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من جاهزية المعدات والسيارات مختلف القطاعات اللازمة لمجابهة السيول والامطار على مستوى مدن المحافظة.

وتابع المحافظ موقف منظومة التاكسي الذكي وشدد على تفعيل منظومة التأمين بالكاميرات لأهميتها في تأمين زوار مدينة شرم الشيخ وموقف انشاء الحضانة بالحديقة المركزية والتي تعتبر من الحضانات التي سيتم إنشاؤها بتمويل من وزارة التخطيط والتنمية وموقف إنشاء مسجد وكنيسة نبق بشرم الشيخ و موقف المنطقة المحيطة بالمسرح الصيفي بطور سيناء.
وقام مدير التخطيط العمراني بالمحافظة بعرض موقف المنطقة الصناعية بمدينة ابوزنيمة.
كما تم خلال المؤتمر أيضا متابعة موقف التجمعات التنموية، المتغيرات المكانية علي مستوى مدن المحافظة، واستعراض موقف التراخيص بالمحلات بجميع المدن" المحلات المرخصة والمحلات غير المرخصة".

وتم خلال المؤتمر عرض كتاب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن تشكيل لجان محلية للمساعدة في التحقق من وصول بطاقات الدعم النقدي " تكافل وكرامة" لمستحقيها، وايضا الكتاب الخاص بالأراضي المستردة وخطة المحافظة في استغلالها، وايضا ازالة التعديات علي مخرات السيول والإجراءات اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار والسيول بجميع المدن.

وتم خلال المؤتمر تسيير قوافل توعوية لمحو الامية الدينية للسيدات بالقري والوديان النائية خلال الشهر الجاري بمدن طور سيناء، ودهب، وسانت كاترين، يقدمها المجلس الاسلامي العالمي للدعوة بالتنسيق مع المحافظة.

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