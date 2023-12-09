السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي مجموعة من خريجات برنامج "المرأة تقود في المحافظات"

الدكتور خالد فودة
الدكتور خالد فودة

التقى اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، مجموعة من خريجات الدفعة الأولى لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والتي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار تشجيعه للمشاركات في برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية».

حيث التقى المحافظ، كل من: 

عبير محمد عبدالبديع - مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية التموين بطور سيناء.

هانم محمد محمود علام - مدير المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الطور.

أمال السيد زكي - مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بطور سيناء.

أسماء أحمد سالم - مهندس مدني بجهاز تعمير جنوب سيناء.

صفاء رمضان نعمان - أخصائي شئون عاملين بمديرية الزراعة بطور سيناء.

دينا الحسيني شحاتة - مديرة مدرسة الأمل للغات  بطور سيناء.

رشا حنفي عبدالحليم - باحث قانوني بمديرية الإسكان بطور سيناء.

سامية إبراهيم مصطفى - سكرتارية بشركة المياه بجنوب سيناء.

رويدا أحمد نوح - مهندس بالشبكة الوطنية بمجلس مدينة شرم الشيخ.

إسراء عاطف حامد - مدير الجيومكانية بالديوان العام.

ميرفت سعيد أحمد - أخصائي بمركز المعلومات الديوان العام.

رضوى عاطف حامد - مهندس أجهزة طبية بمديرية الصحة بطور سيناء.

أماني محمد فايز محمد - باحث قانوني بإدارة أملاك الدولة بالديوان العام.

نيفين عبدالعزيز شكر - معلم أول بمدرسة طه حسين بطور سيناء.

ريهام عبدالله محمود - مسؤول متابعة المراكز التكنولوجية بالديوان العام.

إسراء فهمي علي - مهندس مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء.

شيرين الهواري - مدير إدارة التدريب بأحد الفنادق بشرم الشيخ.

شيماء أحمد صديق - أخصائي مساحة بإدارة التخطيط العمراني بالديوان العام.

وحرص المحافظ على الاطمئنان من المشاركات على مستوى التدريب، وتعرف منهم على المحتوى المقدم بورش العمل، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الإداري، وإعداد صف ثاني من القيادات الشابة لتقلد المناصب القيادية بما يعود على تحسين منظومة العمل.

وأدار محافظ جنوب سيناء، حوارًا مع المتدربات استمع فيه لآرائهن ومقترحاتهن، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من المادة العلمية المقدمة بالبرنامج في تحسين منظومة العمل، والمشاركة الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واستمر البرنامج لمدة 3 أسابيع متواصلة ويهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيًا، واقتصاديًا، وسياسيًا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.

سيناء جنوب سيناء خريجات برنامج المرأة

مواد متعلقة

محافظ جنوب سيناء يشهد اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ لمواجهة السيول والأزمات

"فودة" يُتابع جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ بطور سيناء

مواطنة: كلنا مع الرئيس السيسي في دعمه لأهالي غزة (فيديو)

"سيناء المكان والمكانة".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 27 أكتوبر 2023

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

في الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.. محافظ جنوب سيناء يستقبل أسرة الشهيد "محمود ناجي العواد"

محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات لتجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية

9 سنوات تنمية.. مشروعات عملاقة غيّرت ملامح الحياة فى سيناء ومدن القناة

الأكثر قراءة

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

هواتف محمولة ودلايات.. كيف كشفت الأجهزة الأمنية "مذبحة دار السلام"؟

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الشروق (فيديو)

رقم قياسي جديد لصلاح بعد هدفه في شباك كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال فى المحور الجنوبى لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟