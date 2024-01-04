الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصر بقيادة الرئيس السيسى شهدت طفرة كبيرة فى مجالات الطرق والنقل

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت طفرة كبيرة ومهمة في مجالات الطرق والنقل وأيضًا في كل المجالات التنموية.

وأوضح عابد، أن الطرق الجديدة أسهمت بشكل كبير في حركة نقل البضائع والتجارة، علاوة على تسهيل تنقل المواطنين مما أسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد.

وتابع رئيس لجنة النقل، أن مشروعات النقل أسهمت في إحداث طفرة في هذا المجال الحيوي المهم عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، الذي يربط بين مختلف وسائل النقل، سواء كان ذلك للركاب أو البضائع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن صيانة الكباري، وتعطل المرور بالطريق الدائري، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي، بشأن عدم صيانة كباري المشاة بمناطق مدينة قها ومركز طوخ بمحافظة القليوبية، والثاني بشأن تعطل حركة السير على الطريق الدائري عند نزلة باسوس بسبب موقع كارتة النقل، وأيضًا الطلب المقدم من النائب أشرف أمين عبدالعليم، بشأن عدم تنفيذ سلالم كهربائية بمحطة مترو شبرا الخيمة أسوة بباقي محطات خطوط المترو الثلاثة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إبراهيم، بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات وتقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى الذي تم إقراره بالجلسة العامة للمجلس بتنفيذ وإنشاء محطة مترو جديدة بين محطتي المرج وعزبة النخل، والطلب الثاني بشأن الحاجة الضرورية لتحويل محطة عزبة النخل إلى محطة علوية لتفادى التكدس والازدحام الذي تسببه المحطة، وأيضًا طلب إحاطة بشأن الحاجة الضرورية إلى تحويل العديد من مواقف السيارات العشوائية بحي المرج إلى مواقف سيرفيس مقننة. 

النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي المجالات التنموية الطرق والنقل

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