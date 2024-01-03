الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قانونية "مستقبل وطن": تخصيص 100 مليون لصندوق كبار السن يضمن لهم حياة كريمة

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية أولوية قصوى للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهناك توجيه من قبل القيادة السياسية طوال الوقت لدعم الفئات البسيطة لحمايتها من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

 الرئيس يضع الجميع نصب أعينه
 

وأكد عبد اللطيف، أن توجيه رئيس الجمهورية  بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لـدعم صندوق كبار السن حال إقرار القانون، تأكيد من قبل القيادة السياسية على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة ويعكس توجه الدولة المصرية، وأن القيادة السياسية ترعى كل فئات المجتمع المصرى، وأن الرئيس يضع الجميع نصب أعينه.
 

مواصلة الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن هذا التوجه يؤكد أيضا تعزيز جهود الدولة المصرية بمواصلة الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، وهذا ما لم يكن موجود على مدار العصور السابقة، ففى الفترة الأخيرة هناك قرارات وتوجيهات من قبل القيادة السياسية لضرورة حماية وتحسين وتوفير حياة كريمة لكبار السن، وضرورة التصدي للتحديات التي يواجهونها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وأبرزها الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية.

إشادات بتخصيص الرئيس 100 مليون جنيه لصندوق كبار السن: قرار حكيم


 

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وأوضح عبد اللطيف، أن ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية حاز على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد وضع الرئيس ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى وكبار السن ضمن أولوياته، ودائما يكلف بمواصلة جهود التنمية وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، واليوم الرئيس يؤكد أن كبار السن فى حماية الدولة المصرية.

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