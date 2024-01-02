الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب وحدة "بريكس" بتفعيل خطة الترويج لفرص الاستثمار فى مصر

النائب عادل اللمعي
النائب عادل اللمعي

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" رسميًا اعتبارًا من يناير 2024، يبشر بجذب المزيد من الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء وفتح قنوات استثمارية جديدة على الخريطة المصرية، كونه أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، بما يضفيه من ثقل دولي للدول الناشئة، وانعكاسه في تعزيز التعاون البناء بين دول التجمع لدعم جهود التنمية المستدامة، والاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل حرص دول التجمع على تعزيز فرص الشراكة مع القارة الإفريقية، وبناء قواعد صناعية ولوجستية في مصر، لتسهيل المرور إلى القارة الإفريقية.

ضرورة وضع خطة موسعة لتحقيق التعاون البناء مع دول البريكس

وطالب "اللمعي" بضرورة وضع خطة موسعة لتحقيق التعاون البناء مع دول البريكس، وتعظيم استفادة مصر من الانضمام للتجمع واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار وحدة بريكس المشكلة برئاسة رئيس الوزراء، والتي عقدت أول اجتماعاتها في 30 نوفمبر الماضي، والتي ينتظر أن تكون لها اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لتحديد آليات التحرك وتفعيل جهود الترويج لما تمتلكه مصر من فرص واعدة، خاصة في ظل المستهدفات الحكومية لمضاعفة معدلات التعاون الحالية مع دول البريكس إلى 4 أضعاف، من خلال 235 مشروعًا ونشاطًا مقترحًا للتعاون في 10 مجالات.

فرصة قوية لزيادة الاستثمارات الأجنبية بين دول الأعضاء

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك فرصة قوية لزيادة الاستثمارات الأجنبية بين دول الأعضاء، في ظل وجود مجالات بناءة للتعاون من بينها تكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية والنقل، والطاقة، إضافة إلى التكامل مع مبادرة الحزام والطريق والممر الاقتصادي الجديد، مشددًا على أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للاستثمار، وفي مقدمتها شرق بورسعيد، والمؤهلة لتكون إحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط، إذ إنها تعد الموقع الأقرب والأقل تكلفة للمستثمر الذي يرغب فى الوصول بمنتجاته وخدماته لأسواق أوروبا وإفريقيا، ما يجعلها وجهة لإقامة صناعات عالمية متخصصة والأخص السيارات والوقود الأخضر وغيرها.

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

 

دول البريكس تنظر لمصر باعتبارها محور ربط

وأضاف "اللمعي" أن دول البريكس تنظر لمصر باعتبارها محور ربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، كما أنها بوابة اتصال رئيسية مع إفريقيا، لذلك هناك أهمية لتنمية مجالات التعاون القائمة والتي تبلغ نحو 55 مشروعًا ونشاطًا، كما أن رئيس الوزراء أعلن مسبقًا عن استعداد مصر لاستضافة "مركز عالمى لتوريد وتخزين الحبوب"، بالتعاون مع المجتمع الدولى، وهو ما يبرز المكانة المحورية لقناة السويس، والتي يتوقع أنها سيكون لها النصيب الأكبر في الاستفادة من ذلك الانضمام، في ظل جاهزية البنية اللوجستية، وموقعها الحيوي المتفرد.

النائب عادل اللمعي البريكس بورسعيد المنطقة الاقتصادية ببورسعد شرق بور سعيد مصر انضمام مصر رسميا للبريكس

مواد متعلقة

قيادي بـ"الشعب الجمهوري": انضمام مصر لتجمع بريكس يفتح نوافذ اقتصادية ضخمة

قيادى بمستقبل وطن: انضمام مصر رسميًا لـ بريكس خطوة مهمة فى مسيرتها الاقتصادية

برلماني: محاولات الحكومة لسد عجز المعلمين يعكس اهتمام الدولة بالملف وتطوير المنظومة

رئيس صحة الشيوخ: انضمام مصر رسميًا للبريكس ستظهر نتائجه الإيجابية الفترة المقبلة

البرلمان العربى يطالب بوقف نزيف الدم السودانى والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة

قيادى بحزب المؤتمر: تطوير منطقة الضبعة يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية البشرية

اقتصادية النواب: ضبط الأسعار مرهون بالرقابة على الأسواق وتوفير السلع

"حقوق النواب": إضافة 7 سلع استراتيجية جديدة تعكس اهتمام الدولة بالمواطن البسيط

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

"راح ياخد هدايا الخطوبة رجع جثة".. تفاصيل مقتل عريس مغاغة

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء