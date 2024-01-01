الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

في ذكرى عيد استقلال السودان..

البرلمان العربى يطالب بوقف نزيف الدم السودانى والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي،  رئيس البرلمان العربي، الفرقاء في جمهورية السودان لضرورة وقف التصعيد وحقن دماء الشعب السوداني بشكل فوري، مشددًا على دعم البرلمان العربي ومساندته السودان في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في السودان.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى أعياد استقلال جمهورية السودان، والتي توافق الأول من يناير من كل عام.

بدء أعمال جلسة البرلمان العربي بشأن فلسطين

 

الدعوة إلى إنجاح العملية السياسية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني

وأكد "العسومي" أن هذه المناسبة العزيزة تأتي في ظل مرحلة عصيبة وخطيرة تمر بها جمهورية السودان، وتتطلب تضافر كل الجهود العربية لوقف نزيف الدم السوداني وإنجاح العملية السياسية، بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني، معربًا عن أمله في أن تعيد هذه المناسبة على السودان الأمن والسلام والاستقرار.

وفي وقت سابق أمس، وصل قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (‎حميدتي)، إلى العاصمة ‎جيبوتي للقاء رئيس البلاد رئيس الدورة الحالية لمنظمة إيجاد، لبحث تطورات الأوضاع في ‎السودان، والتقى حميدتي إسماعيل عمر جيلا، مؤكدًا استعداده للتفاوض حول السلام في السودان.

من جانبه، قال وزير الخارجية الجيبوتي، محمود علي يوسف، إن زيارة قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، إلى بلاده اليوم ولقاءه الرئيس الجيبوتي يندرجان في إطار مساعي بلاده بحكم رئاستها لمنظمة الإيجاد للوصول إلى وقف إطلاق النار.

ووصف محمود، في تغريدة عبر منصة "إكس"، اللقاء بين جيلي وحميدتي بالمهم لبلورة رؤية تساعد الأطراف في الوصول إلى وقف إطلاق النار.

يذكر أن "إيجاد" كانت دعت البرهان وحميدتي للاجتماع، من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار، وبحث سبل تيسير وصول مواد الإغاثة.

بينما تستمر الحرب والاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل، ما أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف ونزوح حوالي سبعة ملايين شخص داخليًا، بحسب الأمم المتحدة.

ذكرى عيد استقلال السودان السودان استقلال عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي

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