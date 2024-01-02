الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"العسومى" يشيد بجهود الرئيس السيسى للدفاع عن القضايا العربية

عبدالرحمن العسومي
عبدالرحمن العسومي

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية للدفاع عن قضايا الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مجددا التأكيد على دعم البرلمان العربي موقف جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه لحماية وصون أمنها القومي، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، اليوم، سعادة السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية المصري للشئون البرلمانية والوفد المرافق لها، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، حيث تناولت أبرز المستجدات على الساحة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتصعيد الخطير الذي يشهده قطاع غزة.

خطة التحرك البرلمانية التي أعدها البرلمان العربي لدعم  الشعب الفلسطيني

وأطلع "العسومي" السفيرة دينا الصيحي على خطة التحرك البرلمانية التي أعدها البرلمان العربي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة وتوثيق جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزل.

أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان العربي

وبدورها أكدت السفيرة دينا الصيحي أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، في ظل استراتيجيته الخاصة بتعزيز الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية.

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تعزيز التعاون مع البرلمان العربي للدفاع عن قضايا الأمة العربية

وأعربت عن ترحيبها بتعزيز التعاون مع البرلمان العربي للدفاع عن قضايا الأمة العربية، خاصة في ظل الدور المهم الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية على كل الأصعدة والمستويات.

وثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الجهود العربية المخلصة، التي تقف حائلًا دون حدوث مواجهة مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني وطرده من أرضه لصالح المحتل الغاصب، مؤكدا دعم البرلمان العربي التام القضية الفلسطينية كونها القضية الأولى الراسخة والمتجذرة في قلب كل عربي، ولن يقبل الشعب العربي بالمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو حرمانه من أبسط حقوقه في العيش بحرية وكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ولفت رئيس البرلمان العربي، إلى التحركات الإقليمية والدولية التي يقودها البرلمان العربي لوقف الحرب على غزة التي تتم عبر عدة مسارات متوازية، أولها: التواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ومطالبتها بتحمُل مسئوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمسار الثاني: التوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بتطبيق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحقيق العاجل في المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب، والمسار الثالث: هو محاولة الالتفاف على حالة العجز والشلل التام التي يواجهها مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الأمريكي، والمطالبة بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لتفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام، لإصدار قرار مُلزم بالوقف الفوري لإطلاق النار. والمسار الرابع، هو جعل لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي في حالة انعقاد دائم.

وجدد رئيس البرلمان العربي، دعوته الشعب العربي إلى الاستمرار في مقاطعة منتجات كل مَنٌّ يدعم قوات الاحتلال الغاشمة في القيام بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

مصر القضية الفلسطينية الرئيس السيسي جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية أحداث الحرب على غزة

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