برلمانى: القصف الإسرائيلى المستمر على غزة كشف القناع عن المعايير المزدوجة للمجتمع الدولى

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن القصف الإسرائيلي المستمر على غزةجرائم جديدة تضاف إلى الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني والمواطنين الأبرياء.

23 ألف شهيد

وأوضح "الخبيري"، في تصريحات صحفية له، أن ضحايا الاحتلال الإسرائيلي من الشعب الفلسطيني تصل إلى حوالي 23 ألف شهيد، مما يستوجب التدخل الفوري والسريع لوقف هذه الأعمال الوحشية.

المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي

وأكد عضو مجلس النواب أن الدم الفلسطيني قد كشف القناع عن المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في التعامل مع القضايا الإنسانية، ضاربًا عرض الحائط بالقانون الدولى ومبادئ حقوق الإنسان التي ناضل العالم طويلًا، من أجل ترسيخها بعد معارك وكفاح طويل ضد التمييز والعنصرية.

وقف إطلاق النار على غزة

وطالب النائب نادر الخبيري كل دول العالم لوقف إطلاق النار على غزة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

التحقيق في الجرائم الإسرائيلية

وشدد عضو مجلس النواب على أنه على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، ومحاسبة قادتها على تلك الجرائم التى أقل ما توصف به بأنها جرائم حرب، وإجبار إسرائيل على دفع التعويضات عن الدمار والخراب الذي أخلفته داخل القطاع من استهداف للمنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة.