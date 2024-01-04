حزب المؤتمر: لقاء الرئيس السيسى ووفد الكونجرس الأمريكى يهدف لدعم القضية الفلسطينية

أكد المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفد الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي، يهدف دعم القضية الفلسطينية وإحياء مسار عملية السلام للوصول لحل شامل على أساس حل الدولتين على النحو الذى يحقق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

إنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية

وقال والي، في تصريحات صحفية له، اللقاء يستهدف في المقام الأول التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع.

موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وواضح

وأشار أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إلى أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وواضح للجميع، وأن مصر تلعب دورًا محوريًا هامًا لإيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، وحماية حقوق الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة، ومجازر دموية على يد الكيان الصهيوني.

وتابع المهندس علاء والي، أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي ولقائه الرئيس السيسي تأكيد على مكانة مصر ودورها البارز في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كان استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور "جوني إرنست"، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة، والكونجرس بصفة خاصة، على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكًا لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدءوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.