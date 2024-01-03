السيسي للوفد الأمريكي: الأولوية الراهنة هي التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وفدًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور جوني إرنست، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي إن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين الرئيس والوفد الأمريكي بشأن تطورات المشهد الإقليمي، لا سيما في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السياق العام للأوضاع الحالية.

وشدد الرئيس على ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا للمرجعيات المعتمدة.

وأكد الرئيس أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقًا وتنفيذًا للقرارات الأممية ذات الصلة.

وشدد الرئيس على رفض مصر التام محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.