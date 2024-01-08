قيادى بالمؤتمر: زيارة الرئيس الفلسطينى لمصر تعكس الدور المصرى فى القضية

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن لمصر، ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تهدف إلى بحث الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتعكس مدى مكانة مصر ودورها الكبير في القضية الفلسطينية.

تأكيد جديد على العلاقات المصرية الفلسطينية

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن لقاء الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني تأكيد جديد على العلاقات المصرية الفلسطينية، خاصة أن مصر هي أكبر داعم للقضية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وفقًا للمرجعية الدولية.

إعادة الجلوس على مائدة المفاوضات

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى إلى تعزيز الجهود الرامية إلى التهدئة في الأراضي المحتلة، وإعادة الجلوس إلى مائدة المفاوضات من أجل تحريك عملية السلام، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.

تأكيد على صدارة مصر في الصف العربي المناصر للقضية الفلسطينية

وأشار الدكتور أحمد منصور إلى أن الدور المحوري الذي تلعبه مصر في مسار الأزمة الفلسطينية تأكيد على صدارة مصر في الصف العربي المناصر للقضية الفلسطينية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى حماية المدنيين ووقف نزيف الدم الفلسطيني وتخفيف معاناتهم بضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الشاملة.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القيادة السياسية المصرية على المستوى الرسمي والشعبي وقفت حائط صد منيعًا أمام المؤامرة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، والتي تحمل تهديد إهدار كفاح 75 عامًا من الحلم الفلسطيني، ونقل سكان الأرض إلى وطن مصطنع.