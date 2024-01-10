الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

وكيل الشيوخ تشيد بجهود الدولة فى توفير الرعاية الصحية

النائبة فيبي فوزي
النائبة فيبي فوزي

أشادت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بالجهود التي تبذلها الدولة في توفير رعاية صحية لائقة بمواطن الجمهورية الجديدة، وهو الجهد الذي حرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونال إشادة عالمية تابعناها جميعًا في كل وسائل الإعلام الدولية، ومن مختلف المنظمات المعنية بالشأن الصحي، عندما أُعلن عن مصر أول دولة، على مستوى العالم، خالية من فيروس "سي" الأمر الذي يمثل إنجازًا غير مسبوق تحقق بفضل الله وتصميم القيادة على أن صحة المواطن المصري هي الرصيد الأول والأهم من بين عناصر الثروة المصرية. 

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الثلاثاء.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية التطبيقية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان عضو المجلس، والموجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وأضافت وكيلة المجلس: لعله مما يؤيد ذلك ويبرزه ما تم خلال وباء كوفيد 19 لمختلف ومناطق دول العالم، الأمر الذي أصاب عديدًا من الدول- ومنها المتقدمة- بالشلل وبإخفاق أجهزة ومؤسسات الرعاية الصحية بها، في الوقت نفسه نالت المنظومة الصحية المصرية بقيادة وزارة الصحة كل التقدير من مختلف الهيئات، وكانت مصر من أقل الدول تأثرًا بهذا الوباء الفتاك.

المتغيرات الاقتصادية والسياسية 

وقالت فوزي: على الرغم من أنه ثمة تأثيرات سلبية جراء المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، مثل ما هو الحال بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة، وعرقلة بعض منظومات وسلاسل الإمداد العالمية وغيرها، فإن المنظومة الصحية المصرية قادرة بإذن الله وبفضل السياسات والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة على مواجهة هذه التحديات والحد بقدر الإمكان من آثارها على الرعاية الصحية وعلى توافر الأدوية وغيرها من عناصر المنظومة، وهو الأمر الذي نلمسه بأنفسنا في مختلف المجالات.

وتابعت: "مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه في عدد من محافظات الجمهورية، وسوف يتم شموله لمختلف المحافظات حسب البرنامج المقرر له، يمكن اعتباره بمثابة خط الدفاع الأهم في مواجهة أي تطورات سلبية على الصعيد العالمي، اقتصادية كانت أو سياسية أو غيرها، وقد لمست ميدانيًا حجم الإنجاز الذي تقوم به هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، ومستوى الخدمة ودرجة جودتها ورضاء المواطن عنها، ما يدفعني بكل فخر لتوجيه تحية حارة لمن خطط ونفذ هذا المشروع الذي اعتبره بصدق أحد أعمدة إعادة بناء الإنسان المصري، وهو البناء الذي يشمل الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة إلى جانب غيرها من الأساسات التي سوف تترسخ خلال المرحلة المقبلة بإذن الله، وبفضل القيادة الرشيدة".

وكيل مجلس الشيوخ الجمهورية الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ الازمات الاقتصادية والصحية والسياسية

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