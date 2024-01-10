الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

رئيس الوزراء: الرئيس حريص على التنسيق الكامل لحل الأزمة الراهنة في غزة

جانب الاجتماع
جانب الاجتماع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالاجتماع، بالإشارة إلى اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، حيث استحوذت القضية الفلسطينية والوضع الحالي في قطاع غزة على محاور اللقاءات التي عقدها مؤخرا، حيث استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتم استعراض مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى تأكيد الرئيس على الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها الدولة المصرية مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة، لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وتابع أن القضية الفلسطينية أيضا كانت حاضرة في مناقشات موسعة خلال لقاء السيد الرئيس بوفد أمريكي زار مصر مؤخرا وضم كلا من السيناتور "كريستوفر فان هولين" والسيناتور "جيفري ميركلي"، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة، وخاصة في قطاع غزة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “حرص الجانب الأمريكي على الاستماع لرؤية الرئيس للسياق العام للوضع الحالي، التي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

واستطدر، أن الرئيس خلال استقباله أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، لتقديم التهنئة على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، تناول أيضا أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه من المقرر عقد قمة ثلاثية في مدينة العقبة اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجلالة الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث التطورات في غزة والضفة الغربية، مضيفا: هناك حرص كبير من الرئيس على مواصلة جهود التنسيق الكامل للعمل على الوصول لحلول للأزمة الراهنة في غزة، بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة للقضية.

وفي سياق آخر، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التوجه إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقبال سيادته قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي، وسط حالة من الترحيب والابتهاج بهذه المناسبة.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى قيام الرئيس بتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقى المنتخب الوطني لكرة القدم الذي واصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.
 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية

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