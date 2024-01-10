الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

رئيس "صحة الشيوخ" يطالب بالاستغلال الأمثل للمنشآت الصحية

النائب على مهران
النائب على مهران

قال النائب على مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن وزارة الصحة تسعى لتقديم خدمة لائقة بالمواطن المصري، وتجاوز المرحلة وتوفير خدمة صحية أفضل يتوقف على حسن استغلال الأصول الصحية، منها على سبيل المثال مستشفيات التكامل، لابد من حسن استغلالها،  لتحقيق أقصى استفادة منها.

إبرام تعاقدات مباشرة مع الشركات المعتمدة من قبل هيئة الشراء الموحد

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وطالب النائب على مهران، رئيس لجنة الصحة، بإبرام تعاقدات مباشرة مع الشركات المعتمدة من قبل هيئة الشراء الموحد لتوريد المستلزمات الطبية بأسعار فى المتناول، وهناك نموذج ناجح فى هذا الأمر بشأن شراء بعض المستلزمات الطبية نتمنى تعميمها فى المستلزمات الخاصة بالمفاصل، إضافة لضرورة الرقابة الصحية، وتحسين الخدمات التى تقدم من خلال التأمين الصحى الاجتماعى.

 الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة  مقدم من النائب  سالم  شتيوى سالمان موجه إلى  وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

 طلب المناقشة العامة الخاص بأسعار الدواء

وتابع مهران:" كنت اتمنى حضور وزير المالية مناقشة طلب المناقشة العامة الخاص بأسعار الدواء لأنه معني بهذا الأمر، مشيرا إلى أن الشركات استطاعت ان تضمن توفر دواء فى ظل الأوضاع الجارية، متمنيا من هيئة الدواء استمرار دورها فى الرقابة وتبنى سياسة اكثر مرونة فى تسعير الدواء لتحقيق مصلحة المرضى فى الحصول على الدواء بسعر عادل، وفى نفس الوقت تحقيق هامش ربح للشركات، وفتح أسواق خارجية للدواء المصرى.
 

رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ وزارة الصحة الشركات التأمين الصحى الاجتماعى

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