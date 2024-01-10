محلية النواب ترفع جلستها بسبب عدم حضور نائب محافظ البحيرة

رفعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أعمال جلستها المنعقدة اليوم قبل مناقشة أي بند من بنود جدول أعمالها وذلك بسبب عدم حضور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الاجتماع، وهو الأمر الذي أثار حفيظة النواب وكان من المقرر أن يناقش اجتماع اللجنة اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة.

حالة غضب في اللجنة

وتسبب عدم حضور نائب محافظ البحيرة الاجتماع في حالة غضب في اللجنة، وعبر أعضاء لجنة الإدارة المحلية عن استيائهم، لغياب نائبة محافظ البحيرة كونها القائم بالأعمال لغياب المحافظ، بسبب عدم حضورها اجتماع اليوم بمجلس النواب، وإرسالها للاعتذار بسبب التزامها بتكليفات أخرى، موضحين أن الموعد معروف مسبقا، وأن اعتذارها جاء فى توقيت غير مناسب.



كما اشتكى نواب البحيرة من صعوبة التواصل مع نائب المحافظ كونها المسئول التنفيذي بالمحافظة، وتناقش النواب حول الأمر وكان لديهم اختيارين، تأجيل اللجنة لغد الخميس أو الانتظار ساعة ونص لحين حضورها، وقررت اللجنة تأجيل الاجتماع ساعة ونص لحين وصول نائبة محافظ البحيرة.

أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم، طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وقال النائب سالم شتيوى سالمان، عضو مجلس الشيوخ في اقتراحه، إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعًا ومعقدًا، ويعتمد على العديد من العوامل منها: الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية.