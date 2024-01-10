وزير المجالس النيابية: الحكومة تبذل جهد كبيرا في مراقبة الأسواق

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرا في مراقبة السوق وتحاول ضبط الأسعار، إلا أن هناك بعض السلع التي ترتفع أسعارها مثلما يحدث في العالم أجمع، بسبب ارتفاع سعر الدولار، رافضا ما تردد حول أن الحكومة شغاله عند الاحتكارات قائلًا: "الحكومة مش شغاله عند الاحتكارات وأتحفظ على ذلك".



الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعقيبا على كلمة النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية، للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

تفاقم أسعار بعض أنواع الدواء

وعلق رئيس مجلس الشيوخ على الأمر بقولها: "لكن هي شكوى من النواب حول تفاقم أسعار بعض أنواع الدواء في السوق المصري، ولعلها جرس إنذار لسوق الدواء المصري"، موضحًا أن مسألة التسعير وضبط أسعار المواد الغذائية شيء والصحة شيء آخر.

وعلق وزير شؤون المجالس النيابية بقوله إن النائب تحدث عن عدم وجود صناعة دواء في مصر، وأن المادة الخام تستورد من الخارج، وأتحفظ على كلمته بشأن أن الحكومة "شغالة عند الاحتكارات"، موضحًا أن الدولار عندما يرتفع فكل شيء يرتفع.



وأوضح رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن هناك خلط بين صناعة الدواء والاستيراد من الخارج، متابع أن استيراد المواد الخام ليس في مصر فقط إنما بالعالم أجمع، فمعظم المواد لا تتوفر في دول معينة، لذا تحضرها من دول أخرى.

