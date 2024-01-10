دعبس: مصر الأولى عربيا وإفريقيا في إنتاج الدواء

كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة عن أن مصر هي الدولة رقم واحد في الدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط في إنتاج الدواء وهذا يعد إنجازا كبيرا وجهدا مشكورا للحكومة والقيادة السياسية التي تولي هذا الملف اهتماما كبيرا ليكون إضافة قوية للاقتصاد القومي بفتح مجالات للتصدير للدواء المصري في الأسواق المحيطة.

آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

مصر تعتمد في السوق الدواء على 92%

وأضاف دعبس قائلا أن مصر تعتمد في سوق الدواء على 92% من الإنتاج المحلي للدواء و8% فقط من الاستيراد من الخارج وأن ارتفاع الأسعار الخاصة بالدواء يعود كما كشف عنه أحد التقارير المهمة إلى بعض الأمور منها ارتفاع أسعار الشحن وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام خاصة وأن 90% من المواد الخام لتصنيع الدواء مستوردة من الخارج.

وأشار دعبس إلى أن المنظومة الصحية في مصر منظومة محترفة وقوية وتقدم خدمات عالية الجودة خاصة وأن الأزمات كشفت عن ذلك، والتاريخ سيذكر أن مصر كانت أقل الدول تاثرا في أزمة كورونا وأن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي وقدمت مجهودات متميزة للحد من انتشار الأمراض السرطانية ومعالجتها كل تلك الأمور والمبادرات الرئاسية في كثير من الأمور الخاصة بمنظومة الصحة تجعلنا نفخر بالمنظومة الصحية المصرية ونتوجه بالشكر للقيادة السياسية، وأن مصر دولة أقرت تشريع لمواجهة الأزمات الصحية حيث تم إقرار قانون رقم 139 لسنة 2021 لإنشاء صندوق مواجهة الأزمات الصحية وهو ما كان له فعل السحر في علاج الأمراض الوراثية والنادرة وأمراض السرطان وخاصة سرطان الثدي وغيرها من بعض الأمراض.