الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صفقة بـ300 مليون دولار.. اتفاق لتصدير الدواء المصري مقابل استيراد النفط من فنزويلا

صادرات
صادرات

التقى وفد من المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، مع وزير خارجية فنزويلا  والوفد المرافق له في اجتماع جرى تنظيمه بسفارة فنزويلا بالقاهرة، وذلك لمناقشة تصدير الأدوية من مصر إلى فنزويلا لسد العجز في الأدوية لدى "كاراكاس" والتعاون في قطاع تصدير الأدوية والمستلزمات الطبية ومنتجات العناية بالجسم ومستحضرات التجميل.

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري، إن اللقاء تناول عدد من النقاط الرئيسية أبرزها عمل مقاصة لتصدير الأدوية المصرية إلى فنزويلا مقابل استيراد النفط من هناك في إطار مساعي تخفيف الضغط على العملة الصعبة في مصر.

تصدير الدواء المصري مقابل استيراد النفط من فنزويلا

وأشار جورج إلى أن تصدير الدواء المصري مقابل استيراد النفط من فنزويلا جرى التنسيق له والمشاورات مع وزارة البترول المصرية، لافتا إلى أن قيمة الصفقة المرتقبة تصل إلى 300 مليون دولار ستساهم في زيادة صادرات الدواء، كما توفر جزء من احتياجات البترول في مصر.

وشدد الدكتور ماجد جورج على استمرار مساعى المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية على زيادة الصادرات إلى كافة الأسواق في ظل خطة المجلس لتعظيم الصادرات وزيادتها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% سنويًا رغم الظروف والتحديات.

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