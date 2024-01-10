الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

أبوشقة: نجاح جهود الدولة في المنظومة الصحية لقي صدى محلي ودولي

المستشار بهاء ابوشقة
المستشار بهاء ابوشقة

أشاد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بالإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في منظومة الصحة، مؤكدا بأن هذا الأمر كان محل عناية من الدستور ورعاية غير مسبوقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014، خاصة أن المادة 18 من الدستور واضحة ومحددة لالتزام الدولة بهذا الشأن، ونصه “لكل مواطن الحق في الصحة الرعاية الصحية المتكاملة، غير منقوصة وفقا لمعايير الجودة”، مؤكدا أن التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لاقى نجاحا ملموسا في كل ربوع الوطن.

جهود الدولة في المنظومة الصحية

وأضاف أبوشقة، في كلمته في الجلسة العامة اليوم، في أثناء نظر طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء، بأن نجاح جهود الدولة في المنظومة الصحية لاقى نجاحا واستحسانا محليا ودوليا وبأن الإشادة بالتحركات المصرية في ملف الصحة لم تقتصر علي الجانب المحلي وإنما الجانب الدولة ممثله في منظمة الصحة العالمية والتي كان لها تقرير في 2021 أنها بتقدم التهنئة علي تقدمها غير المسبوق لتقدمها في القضاء الكبد سي فيرس سي، وكذلك شهادة رئيس منظمة الصحة العالمية أن المسيرة التي قطعتها مصر في القضاء علي فيرس سي تستحق الإشادة والتقدير، وكذلك كنا أمام جائحة كورونا وسجلت مصر أقل نسبة وفيات.

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وكيل الشيوخ تشيد بجهود الدولة في توفير الرعاية الصحية

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رئيس مجلس الشيوخ: أين الحكومة؟ يبدو إننا هنروّح بدرى النهارده

تابع أن ما قامت به الدولة وما تحملته في سبيل الارتقاء بصحة المواطن وتأمينه كبير ومقدر، بالإضافة إلى مدينة الدواء وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها مصر.

 وتساءل وكيل الشيوخ: “إننا بعد ما تحقق من إنجازات نطالب الحكومة بأن توضح للشعب هل الأهداف التي وضعتها لتدعيم المنظومة الصحية تحققت أم لا؟، بالإضافة إلى توضيح الأهداف التي تحققت ومنها توفير العناية وعلاج فعال آمن عالي الجودة وتحقيق الأمن الدوائي والحد من الاحتكار”، مطالبا بسياسة تصديرية محددة بالإضافة إلى تنفيذ توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء.

وقال أبوشقة، إن معدل الزيادة السكانية الكبيرة جدا يدفعنا للتساؤل عن مشروع الحكومة لمواجهتها، خاصة وأننا نزيد 2.5 مليون فرد كل سنة، ومن المتوقع أن يصل التعداد إلى 183 مليون نسمة في 2050.

وكيل أول مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الدولة المصرية منظومة الصحة الدستور الرئيس عبد الفتاح السيسي

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