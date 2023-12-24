الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري جهاز هضمي لـ"إكسترا نيوز": المستشفيات التعليمية قدمت خدماتها لأكثر من 11 مليون مصري

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، أن المستشفيات التعليمية شهدت تطورًا من خلال تطوير البنية التحتية والتكنولوجية.

وأضاف استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن المستشفيات التعليمية شهدت تطوير في الطواقم الطبية، وهذا يعود بالنفع على المريض.

ونوه أن المستشفيات الطبية، قدمت خدماتها لأكثر من 11 مليون مواطن، مشيرًا أنها تحوي لجان متخصصة للبحث العلمي، وهذا يساهم في سرعة التشخيص والعلاج.

وأشار الدكتور محمد عاصم، أن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية، ساهمت في تغير شكل الصحة في مصر، وتغير البنية الصحية للمصريين.

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