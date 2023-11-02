الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اجتماع مشترك لتأهيل المستشفيات التعليمية والجامعية تمهيدًا لإدراجها ضمن التأمين الصحي الشامل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اجتمع اليوم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ( GAHAR)، مع الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وذلك لمناقشة أليات تحفيز المستشفيات التعليمية والجامعية للبدء في التدريب والتأهيل للحصول على الاعتماد من "جهار" استعدادا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الاجتماع، أكد  الدكتور أحمد طه  علي أن الهيئة تعمل علي  وضع حلول واقعية للمشكلات التي تواجهها المستشفيات الجامعية والتعليمية وخصوصًا تلك المتعلقة بالبنية التحتية بهذه المستشفيات، واتخاذ خطوات جادة نحو إزالة كافة المعوقات، في إطار عدم  الإخلال بأي معايير من شأنها المساس بسلامة وأمان المريض والاطقم الطبية والمنشآت ذاتها.

ضم المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي

وأضاف طه أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة انضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بإعتبارها مصادر هامة  لتوفير الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية وعلاجية لقطاع عريض من المرضى، وذلك لما تمتلكه من خبرات بشرية  وإمكانيات تكنولوجية عالية  ، وتغطيتها جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز المعرفة الطبية والعلمية وتدريب الطلاب والأطباء وتطوير مهاراتهم في التخصصات المختلفة.

تأهيل الفرق الطبية
 

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلي أنه سيتم البدء في تأهيل الفرق الطبية والادارية بهذه المستشفيات للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير "GAHAR"، مشيرًا إلي أن الهيئة تقوم بدور هام في الدعم الفني للمنشآت وتنفيذ الدورات التأهيلية والتدريبية لمقدمي الخدمات الصحية لتصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بالمعايير وسبل تطبيقها مع استعراض أهمية التزام المنشآت الصحية بالتطبيق السليم لضمان تقديم خدمة صحية آمنة للمريض، مؤكدا على أن فريقي الهيئة للدعم الفني والتدريب على قدر كبير من الخبرة والكفاءة في تبسيط عرض المعايير ومساعدة كافة مقدمي الخدمة الصحية على استيعابها وتطبيقها بالاسلوب الامثل.

الرقابة الصحية: التحول الرقمى إحدى أهم الركائز لتطوير النظام الصحى

كما أكد د. أحمد طه على أن البرنامج  التدريبيGAHAR  EGY-CAP الذي توفره الهيئة بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية يهدف إلى تخريج  كوادر طبية قادرة علي تطبيق معايير الجودة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وتأهيلها للإعتماد.  

مرحلة التخطيط

ومن جانبه، أوضح د.محمد مصطفى عبدالغفار، أهمية مرحلة التخطيط وترتيب أجندة أولويات المنشأت الصحية الأقرب للتأهيل للحصول على الاعتماد طبقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرا إلى أنه من الضروري سرعة البدء في حصر كافة المستشفيات  بمختلف المستويات والتخصصات وتحديد المشكلات والسعي لحلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في أسرع وقت

وأكد د. على الأنور، أن الجودة محور رئيسي بجامعة عين شمس من خلال "قسم جودة الرعاية الصحية بطب عين شمس" وهو القسم الذي يحظى بإقبال متزايد من المتدربين، لافتا إلى أهمية التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتوفير البرنامج التدريبي على المعايير الصادرة عن الهيئة والتي أصبحت شرطا للإنضمام بالمنظومة الصحية الجديدة.  

txt

الرقابة الصحية:جاهزون لتأهيل اول مستشفى جامعي ببورسعيد للحصول على اعتماد جهار (GAHAR)

وأضاف، د طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، انه جاري عمل حصر لمستشفيات الجامعة وتحديد الانسب للبدء في تقدمهم للحصول على الاعتماد، مؤكدا علي أن وجود هيئة معنية بجودة الخدمات الصحية في مصر يساهم في ضمان أمان وسلامة المريض ومقدمي الخدمة الصحية وتوفير خدمات صحية بمستويات جودة عالية قادرة على إرضاء المرضى وهو الهدف الاول بالمنظومة الجديدة.

مستشفى وادي النيل
 

وأشار د.حازم خميس، مدير عام مستشفى وادي النيل" المعتمدة من جهار"، إلى ان رحلة حصول المستشفى على الاعتماد وفقا للمعايير الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أكدت على امتلاك مصر لمؤسسة وطنية عالمية بمجال جودة الرعاية الصحية، وأن معايير جهار هي الأوقع والانسب للمنظومة الصحية المصرية. وأضاف بأن القائمين على وضع وتطبيق والتدريب على المعايير  في هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يمتلكون خبرات  تقنية رفيعة المستوى. كما أشار  بأن انتماء هذه الكوادر للقطاع الصحي المصري يجعلهم  قادرين على لمس الواقع والتعامل معه  بقدر عالى من الكفاءة العلمية.

حضر اللقاء، د.حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، د.ميهي التحيوي، د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي، د.إيمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، د.طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، د.رانيا أبوشقة، رئيس وحدة قلب الاطفال بمعهد القلب، د.محمد كمال، استشاري الجودة بالمستشفيات والمعاهد التعليمية.

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الاعتماد والرقابة الصحية المستشفيات والمعاهد التعليمية عميد كلية طب عين شمس التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية

مواد متعلقة

الصحة: بروتوكول لإنشاء منصة تخزين وأرشفة صور الأشعة والتقارير الطبية للمرضى بالمستشفيات الحكومية

وزير الصحة يناقش مع رئيس لجنة الصحة بالشيوخ سبل التعاون لدعم المنظومة الصحية

الصحة العالمية ترحب بقرار مصر استقبال مرضى من قطاع غزة

وزير الصحة:تفعيل لجنة لسد العجز وحل الأزمات الخاصة بنواقص المستلزمات الطبية والأدوية

الصحة تؤكد خلو مصر من مرض شلل الأطفال منذ عام 2006

كوثر محمود: زيادة معدل الولادات القيصرية يستلزم تطوير مهارات القابلات فى مصر

الرعاية الصحية: 9.2 مليار جنيه لتطوير شمال سيناء حتى عام 2030

الصحة تنظم ورشة عمل حول تطوير الاستراتيجية الوطنية للقبالة

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الإسرائيليين المحتجزين فى غزة لـ242

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لوزير العدل بشأن فروع التوثيق المتنقل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان