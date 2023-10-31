ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل على مدار 4 سنوات؟

أحدث مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ثورة وطفرة طبية غير مسبوقة في المنظومة الصحية، حيث استطاعت خلال 4 سنوات أن تقدم الملايين من الخدمات الطبية بجودة عالمية.

وبدوره كشف الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقها على مدار 4 سنوات.

وأضاف لـ"الدستور" إنه تم تقديم أكثر من 37.5 مليون خدمة طبية فى منشآت هيئة الرعاية الصحية بـ4 محافظات شملت "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء".

وأشار إلى أنه تم إجراء 440 ألف عملية تختلف حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة بمحافظات منظومة التأمين الشامل والمنتفع لم يتحمل أكثر من 400 جنيه نسبة مساهمة.

وأضاف أنه بلغ عدد المنشأت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، 122منشأة طبية ب5محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، معتمدة ومسجلة وفقًا للمعايير القومية المعترف بها عالميًا.

14 مليون خدمة طبية إنجازات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

وأضاف السبكى أنه تم تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والتي شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأضاف أنه بلغ عدد المنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد 44 منشآة صحية، منها 35 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 9 مستشفيات، وذلك لتشمل الخدمات الصحية تغطية كافة أرجاء وضواحي ببورسعيد.

وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد 672 ألف مواطن حتى الآن.

واوضح: أنه تم اعتماد 100%من وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة بورسعيد، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية إضافة إلى اعتماد 98% من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وأفاد بأن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بلغت 7 مليارات و605 مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.475مليارجنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 5.680 مليار جنيه مصري، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في مرحلة التشغيل التجريبي 450 مليون جنيه.



تقديم 8 ملايين خدمة طبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم تقديم أكثر من 8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، وبلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالإسماعيلية بلغت أكثر من 4.5 مليون خدمة رعاية صحية أولية، والتى تشمل خدمات طب الأسرة، إضافة إلى خدمات "الأسنان، الرمد، الجلدية، والمعامل، والأشعة، العظام، الأطفال، الإسعافات الأولية، النساء، تنظيم الأسرة، ومتابعة الحمل».

كما أعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن إجراء 800 ألف فحص طبي شامل، منذ تفعيل منظومة التغطية الصحية الشاملة بالإسماعيلية، كما تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية المليون مواطن حتى الآن.

وقال إنه يبلغ عدد المنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 49 منشأة صحية، منها 44 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 5 مستشفيات.

وتابع: أن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، بلغت 10مليارات و125مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9مليارجنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 7.7مليار جنيه مصري، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية في مرحلة التشغيل التجريبي 525 مليون جنيه.



انجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

قال الدكتور أحمد السبكى، إنه تم تقديم أكثر من 14.5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر التي بلغت 5.5 مليون خدمة رعاية صحية أولية.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر بلغت أكثر من 9 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 6 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم مستشفيات «حورس التخصصي، طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي ».

وقال الدكتور أحمد السبكى، إنه تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر 1.2 مليون مواطن حتى الآن، لافتًا إلى أنه بلغت عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر 66 منشآة صحية، منها 59 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، لخدمة أهالي جنوب الصعيد.

وأضاف إنه بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية 31 منشآة صحية بمحافظة الأقصر، منهم 3 مستشفيات، إضافة إلى 28 وحدة ومركز لطب أسرة تم اعتمادهم حتى الآن.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، تبلغ 9.625 مليار جنيه، تشمل 7.300 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة والبالغ عددها 59 مركز ووحدة صحية و6 مستشفيات، بالإضافة إلى 1.800 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و525 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.

تقديم مليون خدمة طبية بجنوب سيناء

قال الدكتور أحمد السبكي، إنه تم تقديم نحو مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، تم تقديمها من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأساسية والمستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة؛، وهم مستشفيات «شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي ».

وأضاف أنه بلغ إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، تبلغ 3.280 مليار جنيه، تشمل 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة والبالغ عددها 23 مركز ووحدة صحية و8 مستشفيات، بالإضافة إلى 580مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و600 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.