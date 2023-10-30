الرعاية الصحية: تقديم مليون خدمة طبية لأهالي جنوب سيناء ضمن "التأمين الصحي الشامل"

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تطوير وتنمية سيناء، والتى تضمنت تطوير كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، والتى يتم تطويرها وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية كانت حريصة أن تكون سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتى ساهمت في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وقالت الوزارة، إنه بالتزامن مع خطة التطوير، يتم تعزيز المنشأت الصحية بمجموعة من الأساتذة والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية من وزارة الصحة والجامعات المصرية، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

رفع كفاءة البنية التحتية

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تقوم بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنشأت الصحية بشبه جزيرة سيناء بشمال وجنوب سيناء، لتقديم خدمات صحية متميزة لأهالى سيناء ومدن القناة، حيث أن أعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية تضمنت مناطق؛ بئر العبد والعريش والشيخ زويد وطابا ورأس سدر، وذلك لخدمة المواطنين بسيناء،

ومن جانبها قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء وحدها، تضم 8 مستشفيات و23 وحدة ومركز طب أسرة، منها 4 مستشفيات، و13 وحدة ومركز طب أسرة، في مرحلة التشغيل التجريبي بداية من شهر نوفمبر الماضى.

مليون خدمة طبية وعلاجية

وأضافت أنه تم تقديم مليون خدمة طبية وعلاجية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، من خلال المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، لافته إلى أن تطبيق نظام طب الأسرة بجنوب سيناء كان له انعكاس كبير على تحسن المؤشرات الصحية بها.

وأضاف أنه بلغ إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، تبلغ 3.280 مليار جنيه، تشمل 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة، بالإضافة إلى 580مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و600 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.